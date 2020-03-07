Gündem Amatör kaçakçılar kamerada Havalimanındaki cam bölmenin üstünden telefon attılar
İSTANBUL

Amatör kaçakçılar kamerada: Havalimanındaki cam bölmenin üstünden telefon attılar

İstanbul Havalimanı'nda Rusya’dan gelen bir Türk yolcu, piyasada kullan at diye bilinen tuşlu telefonlarla dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp üç metre yükseklikten iç hatlarda bekleyen arkadaşına attı. Bu sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye izlenilen şüpheliler birkaç dakika sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kaçakçıların görüntüleri saniye saniye kaydedildi.
Kaçakçıların görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

Yeni yöntemler geliştirmekte sınır tanımayan kaçakçıların son durağı İstanbul Havalimanı oldu. Polis ekipleri, Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen B.T’yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs’a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çantayla dolaşan şüpheli, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.

İHA

Telefonları arkadaşına vermek için yanında tabure taşıdı

Kaçak cep telefonlarını yurda sokmak için ilginç bir yol deneyen B.T, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katı yolcu salonu ile iç hatlar gidiş katı yolcu salonunu ayıran cam bölmeyi kullandı. Yaklaşık 3 metre olan cam bölmenin üzerinden kaçak cep telefonları dolu çantayı arkadaşlarına atan B.T’nin hareketleri polis ekipleri tarafından saniye saniye izlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.T ve telefonları attığı arkadaşlarını gözaltına aldı.

DHA

Polisin dikkatinden kaçmadı

  • Yanlarında getirdikleri ve piyasa değeri 50 bin lira olan 253 yabancı marka kullan at telefon ile mekanik parçalarını kaçak yollardan yurda sokmak isterken polisin dikkati sonucu suçüstü yakalanan zanlılar hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı.
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