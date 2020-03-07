Amatör kaçakçılar kamerada: Havalimanındaki cam bölmenin üstünden telefon attılar

Yeni yöntemler geliştirmekte sınır tanımayan kaçakçıların son durağı İstanbul Havalimanı oldu. Polis ekipleri, Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen B.T’yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs’a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çantayla dolaşan şüpheli, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.
Telefonları arkadaşına vermek için yanında tabure taşıdı
Kaçak cep telefonlarını yurda sokmak için ilginç bir yol deneyen B.T, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katı yolcu salonu ile iç hatlar gidiş katı yolcu salonunu ayıran cam bölmeyi kullandı. Yaklaşık 3 metre olan cam bölmenin üzerinden kaçak cep telefonları dolu çantayı arkadaşlarına atan B.T’nin hareketleri polis ekipleri tarafından saniye saniye izlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.T ve telefonları attığı arkadaşlarını gözaltına aldı.
Polisin dikkatinden kaçmadı
- Yanlarında getirdikleri ve piyasa değeri 50 bin lira olan 253 yabancı marka kullan at telefon ile mekanik parçalarını kaçak yollardan yurda sokmak isterken polisin dikkati sonucu suçüstü yakalanan zanlılar hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı.