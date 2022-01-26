Gündem Ambulans şoförü yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı
DÜZCE

Ambulans şoförü yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Hasan Türken'e müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Evde ilk müdahalesi yapılan Türken, ambulans şoförü tarafından 500 metre sırtında taşındıktan sonra hastaneye götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Ambulans şoförü yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı
​Ambulans şoförü yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı.

500 METRE SIRTINDA TAŞIDI

Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.

Evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çifti jandarma sırtında taşıdı
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Kırsal Dedeler Mahallesi'nde 74 yaşındaki eşi Latife Saat ile yaşayan Mehmet Saat, toprak evlerinin kar ve tipi nedeniyle çökme tehlikesi bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.<br><br>
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesinden yardım istedi.<br><br>
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İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, yaşlı çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.<br><br>
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Şekeroba Mahallesi'ndeki torunlarının evine ulaştırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br><br>
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Evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çifti jandarma sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti. Askerler, Saat çiftini sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Adıyaman’da 112 çalışanı hastayı sırtında taşıdı
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Adıyaman’da 112 çalışanı hastayı sırtında taşıdı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 87 yaşındaki kadın, evinde rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra sağlık ekipleri, bölgeye intikal etse de yaşlı kadının bulunduğu eve yaklaşamadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı, 112 Sağlık ekibinden bir personel sırtında taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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