​Ambulans şoförü yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiliz Büyükelçi ile üç saatlik bir görüşme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Anormal bir günde yapılan görüşmenin hiç de normal olmadığını vurgulayan Portakal, 'Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?' diyerek tepki gösterdi.