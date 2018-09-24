Ambulansa bindirilmek istemedi: Polis amca ne olur, annemi bekleyelim

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Paten sürerek, Bozahane mevkisine giden C. C. G., dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek, yaralandı. Küçük çocuğun yardımına koşan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağlamaya başlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru Yakup İkiz, C.C.G.'yi öperek, destek olmaya çalışırken, bir yandan da ambulansa bindirmek üzere ayağa kaldırdı.

Bu sırada annesinin geleceğini öğrenen ve ambulansa binmek istemeyen küçük çocuk, "Polis amca ne olur, annemi bekleyelim. Bana çok kızar. Sen arabanla ambulansın önünü kes, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü.

Kısa sürede ikna edilen çocuk, sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

C.C.G.'nin vücudunda ezikler meydana geldiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.