Gündem Amcasının evinde Ezginin esrarengiz ölümü
İSTANBUL

İstanbul Pendik'te genç kızın esrarengiz ölümü

Amcasının evinde Ezgi'nin esrarengiz ölümü

İstanbul Pendik’te 18 yaşındaki Ezgi kuzenin daveti üzerine gittiği amcasının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu. Olayda amcasının oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın normal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

DHA
18 yaşındaki Esra amcasının evinde fenalaşarak öldü
18 yaşındaki Esra amcasının evinde fenalaşarak öldü

İstanbul Pendik'te kuzeni Erdem A.'nın evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 04.30 sularında Pendik Kavakpınar mahallesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babası evde olmayan Erdem A. aynı zamanda kuzeni olan Ezgi Zeynep Çavdar'ı evine davet etti. Genç kız sabaha karşı fenalaştı.

AİLESİ ŞOK GEÇİRDİ

Eve çağrılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Olayı öğrenen aile, eve gelince büyük bir şok yaşadı. Ölen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Erdem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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