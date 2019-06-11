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Samsun haberleri: Anahtarını unutan genç kızın feci ölümü

Anahtarını unutan genç kızın akılalmaz sonu

Samsun'da anahtarını almayı unutunca 4’üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşen genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cesedini eve dönen yakınları kapıda poşetleri görünce aramaya başladı ancak bulamayınca polise haber verilmesinin ardından buldular.

Haber Merkezi IHA
İrdem Karlı
İrdem Karlı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi, Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre İrdem Karlı (21), alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Karlı, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

KABLO KOPTU BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Havalandırma boşluğundan 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan genç kızın tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

  • Eve gelen yakınları kızın evde olmayıp alışveriş poşetinin kapı önünde olduğunu fark edince meraklanıp polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramaya çıkan aile fertleri, kızın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. İlçedeki 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı'nın ölüm haberi yakınlarını göz yaşına boğdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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