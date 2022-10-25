Gündem Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
ANKARA

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı

Anayasa Mahkemesine 30 Eylül'e kadar yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bin 173 olurken, bunlardan 328 bin 196'sı sonuçlandırıldı.

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Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 30 Eylül 2022'ye kadar yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikleri, internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 30 Eylül'e kadar toplam 450 bin 173 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 328 bin 196'sı sonuca bağlandı. Başvuruların 121 bin 977'si derdest durumda.

Sonuçlandırılan başvurulardan 283 bin 783'ünde kabul edilemezlik kararı veren Yüksek Mahkeme, 29 bin 37 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, en az bir hakkın ihlaline karar verdiği dosyalardan yüzde 40'tan fazlası olan 11 bin 830'unu, 2021'de sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal kararlarından yüzde 60,2'sine tekabül eden 17 bin 690'ını makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu. Bunu yüzde 10,6 ile mülkiyet hakkının ihlali, yüzde 9,9 ile adil yargılanma hakkının ihlali, yüzde 8,9 ile ifade özgürlüğünün ihlali kararları izledi.

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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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İşte 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi
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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
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Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Title
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni
Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kadir Özkaya'nın yemin törenine katıldılar.


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