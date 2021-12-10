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ANKARA

Altındağ'ı karıştıran cinayette yeni gelişme: Emirhan’ın katiline müebbet istendi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı öldüren, Ali Yasin Güler’i yaralayan şüpheli Y. A. A. için istenen ceza belli oldu. Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli için müebbet ile 22 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ankara haber... Altındağı karıştıran cinayette yeni gelişme: ​Emirhan’ın katiline müebbet istendi
Emirhan Yalçın, Ankara’da arkadaşlarıyla parkta otururken tartıştıkları Suriyeliler tarafından öldürülmüştü.

Ankara’da arkadaşlarıyla parkta otururken tartıştıkları Suriyeliler tarafından öldürülen Emirhan Yalçın cinayeti soruşturması tamamlandı. Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Y. A. A.’nın müebbet ve 20 yıla kadar hapsi istendi.

Emirhan’ın öldürülmesinin nardından Ankara’da çıkan nsokak olaylarına polis nmüdahale etmişti.
Emirhan’ın öldürülmesinin nardından Ankara’da çıkan nsokak olaylarına polis nmüdahale etmişti.

Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta 10 Ağustos’ta Suriyeli Y.A.A. ve A.M.A. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu Y.A.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger’i bıçakla yaraladı. Yaralılardan Emirhan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Katil Y.A.A
Katil Y.A.A

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Y.A.A. ile A.M.A. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı. Ankara Başsavcılığı, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede Y. A. A.’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit ve hakaret” suçlarından ise 20 yıla kadar hapsi istendi. 18 yaşından küçük olan şüpheli A. M. A. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha gözaltında
GÜNDEM
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha gözaltında

Emirhan Yalçın’ın babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı: Devletimiz var olsun birlikten dirlik doğar
OYNAT 01:32
Emirhan Yalçın’ın babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı: Devletimiz var olsun birlikten dirlik doğar
Emirhan Yalçın, Ankara'da yabancı uyruklu kişilerle çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Emirhan Yalçın'ın babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu. Oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamaların bir basın kuruluşu tarafından çarpıtıldığını ifade eden Yalçın, 'Kendime yediremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim var olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı.' diye konuştu.

Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Yalçın, 'Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı.' ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Altındağ'da bazı gösteri ve olaylar çıkmış, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı ve olaylarda mala zarar verdiği belirlenen 76 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydının bulunduğu açıklanmıştı.
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