Altındağ'ı karıştıran cinayette yeni gelişme: Emirhan’ın katiline müebbet istendi
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı öldüren, Ali Yasin Güler’i yaralayan şüpheli Y. A. A. için istenen ceza belli oldu. Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli için müebbet ile 22 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara’da arkadaşlarıyla parkta otururken tartıştıkları Suriyeliler tarafından öldürülen Emirhan Yalçın cinayeti soruşturması tamamlandı. Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Y. A. A.’nın müebbet ve 20 yıla kadar hapsi istendi.
Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta 10 Ağustos’ta Suriyeli Y.A.A. ve A.M.A. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu Y.A.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger’i bıçakla yaraladı. Yaralılardan Emirhan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
Olaydan sonra kaçan şüpheliler Y.A.A. ile A.M.A. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı. Ankara Başsavcılığı, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede Y. A. A.’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit ve hakaret” suçlarından ise 20 yıla kadar hapsi istendi. 18 yaşından küçük olan şüpheli A. M. A. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.