Altındağ'ı karıştıran cinayette yeni gelişme: Emirhan’ın katiline müebbet istendi

Emirhan Yalçın’ın babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı: Devletimiz var olsun birlikten dirlik doğar

Emirhan Yalçın, Ankara'da yabancı uyruklu kişilerle çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Emirhan Yalçın'ın babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu. Oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamaların bir basın kuruluşu tarafından çarpıtıldığını ifade eden Yalçın, 'Kendime yediremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim var olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı.' diye konuştu.



Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Yalçın, 'Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı.' ifadelerini kullandı.



Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Altındağ'da bazı gösteri ve olaylar çıkmış, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı ve olaylarda mala zarar verdiği belirlenen 76 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydının bulunduğu açıklanmıştı.