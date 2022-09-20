Gündem Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkezi oldu
ANKARA

Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkezi oldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği’nin düzenlediği tanışma kahvaltısında Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan dernek üyesi yönetici ve bürokratlarıyla tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

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Haber Merkezi Tvnet
​Ankara haber: Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkezi oldu
​Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği’nin kahvaltısına katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği’nin düzenlediği tanışma kahvaltısında Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan dernek üyesi yönetici ve bürokratlarıyla tanışma kahvaltısında bir araya geldi. “Mahkeme kadıya mülk değil” diyerek yaptığı her hizmetin vatandaş odaklı olmasına ve kamuya yararlı hizmetler olması gerektiğine dikkat çeken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Hamdolsun Kahramankazan ‘Ankara’nın 6’nci, Türkiye’nin en gelişmiş 74’üncü ilçesi oldu. Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkez üssüdür” ifadelerini kullandı.

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