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POLİTİKA

Ankara kulislerinden AK Parti İYİ Parti hattına dair son durum: Diyalog yolu açıktı ama artık bir anlamı yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini 'Başbakanlığa adayım' sözleriyle açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Akşener'in bu sözlerini değerlendirdi ve HDP'nin veto ettiği için adaylıktan geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi. Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet bir süre önce, Akşener’in aile çevresinden bazı isimlerle, Erdoğan arasındaki diyalog kanallarının açık olduğunu ama artık böyle şeyler üzerinde durmanın bir anlamı olmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara kulislerinden AK Parti İYİ Parti hattına dair son durum: Diyalog yolu açıktı ama artık bir anlamı yok
Arşiv- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'HDP veto etti' açıklamasına değindi.

  • Acet yazısında bir süre önce, Akşener’in aile çevresinden bazı isimlerle, Erdoğan arasındaki diyalog kanallarının açık olduğunu duyduğunu belirtti. Acet "Ama artık böyle şeyler üzerinde durmanın da bir anlamı yok. İYİ Parti ve Akşener, AK Parti ile yakınlaşmak şöyle dursun arayı daha da açarak, kendi tercihlerini yapmış oldular" ifadelerini kullandı.

Acet'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının dikkat çekici olan kısmı ise, Akşener’in adaylıktan feragat etme gerekçesiyle ilgiliydi.

Erdoğan, meselenin bu boyutuyla ilgili daha önce kimsenin gündeme getirmediği bir iddiada bulundu.

Akşener’in HDP veto ettiği için geri adım atmak zorunda kaldığından söz etti.

Şu sözlerle:

“HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin.”

Bilindiği üzere Meral Akşener, 2015’ten sonra, önce MHP’nin başına geçmek istedi, bunu başaramayınca kendi partisini kurup İYİ Parti’nin başına geçti.

Cumhurbaşkanı kendisiyle ilgili yeni yeni topa girmeye başlamış olsa da, İYİ Parti lideri 6 senedir Erdoğan’a karşı ağzına gelen her şeyi söylüyor.

Peki, Erdoğan neden uzun süre öyle davrandı acaba?

Akşener’in muhataplık çabalarına neden uzun süre sessiz kaldı?

İhtimal, İYİ Parti’nin CHP, ama özellikle HDP ile yan yana gelmektense, AK Parti’ye daha yakın bir yerde pozisyon alabileceği düşüncesiyle böyle davranmış olabilir.

  • Bir süre önce, Akşener’in aile çevresinden bazı isimlerle, Erdoğan arasındaki diyalog kanallarının açık olduğunu duymuştum.
  • Ama artık böyle şeyler üzerinde durmanın da bir anlamı yok.
  • İYİ Parti ve Akşener, AK Parti ile yakınlaşmak şöyle dursun arayı daha da açarak, kendi tercihlerini yapmış oldular.

Mehmet Acet'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...
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