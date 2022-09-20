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Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Ankara, Konya, Kayseri ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda üçü yabancı 10 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında
DEAŞ operasyonunda üçü yabancı 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltına alınan terör örgütü mensuplarının dijital materyallerini inceleme altına aldı. ‘Kazıma’ yöntemiyle geri getirilen görüntülerde terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan ve silahlı faaliyetlerde bulunan başka kişiler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen ve Türkiye’den geçiş yaptıkları saptanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ünün yabancı uyruklu oldukları belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
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