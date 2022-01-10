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ANKARA

Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalaması

Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara son dakika haberleri: Ankarada tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalaması
Ele geçirilen tarihi eserler

Ankara'da polisin takibe alarak durduğu otomobilde yapılan aramada farklı dönemlere ait 16 bin 797 sikke ve takı ele geçirildi. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen şüpheli M.Ç.'nin kullandığı otomobili takibe aldı.

DHA

Otomobil bir süre sonra ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış tarihi eser niteliği taşıyan 16 bin 398 sikke ve 399 takı olmak üzere toplam 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

DHA

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK TARİHİ ESER

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilecek olan eserlerin çoğunluğunun Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi.

DHA

M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen tarihi eserlerin, Ankara'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eser olduğu belirtildi.

Ankara'da 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.<br>
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İhbar üzerine M.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, ilçe girişinde aracı durdurdu.<br>
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Otomobilde yapılan aramada, 16 bin 398 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, aynı nitelikte 399 takı olmak üzere 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi.<br>
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Eserlerin, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.<br>
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Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.<br>
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Ele geçirilen tarihi eserlerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edileceği belirtildi.<br>
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Ankara'da 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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