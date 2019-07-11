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ANKARA

Ankara’da 16 katlı apartmanın dış cephesi yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da 16 katlı apartmanın dış cephesi yandı

Ankara'da 16 katlı bir apartmanın dış cephesinde yangın çıktı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.

Haber Merkezi DHA
Dış cephesi yanan binada 1 kişi dumandan etkilendi
Dış cephesi yanan binada 1 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Altay Mahallesi’ndeki 16 katlı bir apartmanın dış cephesi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, dakikalar içerisinde binanın tüm cephesini kapladı. Bina sakinleri hızla apartmanı tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanı terk edemeyen vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

  • Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Apartman sakinlerinin bir kısmı eşyalarını yangından kurtarmak için apartman boşluğuna çıkardı. Öte yandan, evde köpeğiyle mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
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