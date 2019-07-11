Ankara’da 16 katlı apartmanın dış cephesi yandı

Ankara'da yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Altay Mahallesi’ndeki 16 katlı bir apartmanın dış cephesi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, dakikalar içerisinde binanın tüm cephesini kapladı. Bina sakinleri hızla apartmanı tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanı terk edemeyen vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.