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ANKARA

Ankara'da 5 ilçede eş zamanlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlarına ve para trafiklerine dair bilgi elde edilen 7 yabancı uyruklu zanlı, 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, yabancı terörist savaşçı olarak değerlendirilen 19 şüpheli sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada 5 ilçede eş zamanlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
Sekiz yabancı uyruklu zanlıya yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduklarına ve para trafiklerine dair bilgiler elde edilen 8 yabancı uyruklu zanlıya yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 7 zanlı yakalanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

Aynı operasyonda 19 yabancı uyruklu şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı analiz çalışmaları kapsamında değerlendirilerek yakalandığı, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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