​Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Ankara hava durumu

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı. Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Ankara'nın bugün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.