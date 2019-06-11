Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Ankara hava durumu
Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı. Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Ankara'nın bugün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi.
Ankara hava durumu
Meteoroloji, Ankara için hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara'da havanın bugün Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.