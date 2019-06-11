Gündem Ankarada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
ANKARA

​Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Ankara hava durumu

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı. Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Ankara'nın bugün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara'da meydana gelen dolu yağışında bir leylek yaralandı.
Ankara'da meydana gelen dolu yağışında bir leylek yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi.

Ankara hava durumu

  • Meteoroloji, Ankara için hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara'da havanın bugün Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5 günlük Ankara hava durumu

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
FOTOĞRAF 5
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
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İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Title
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi.
Title
Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Title
Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı.


58 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
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