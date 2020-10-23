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Ankara'da dehşet: Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Ankara'da seyir halindeki kamyonetin kasasında devrilen iki oksijen tüpü, şiddetli basınçla füze gibi sağa sola fırladı. Bir kişinin yaralandığı, bir iş yerinin de hasar gördüğü olayda büyük panik yaşandı. İş yeri hasar gören Seyfi Abacı, oksijen tüpünün 200-300 metre uzaktan adeta bir füze gibi gelip iş yerlerinin camına geldiğini belirterek, "Dikkatsizliğin bedelini şükürler olsun can kaybı olmadan mal kaybı ile ödedik. Ölümcül bir kaza olmadığına ne kadar şükretsek az" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.
Vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) meydana gelen olayda, caddeye hızla çıkan kamyonetin kasasındaki oksijen tüpleri devrilip yere düştü. Caddeye saçılarak vanası kırılan iki tüp, şiddetli basınçla füze gibi etrafa fırladı. Tüplerden birisi araçların altından geçip iş yerinin önündeki araca binmeye çalışan Necla Salkın’ın bacağına isabet etti, diğeri ise başka bir iş yerinin 2’nci kattaki camını kırıp içeriye girdi. Şans eseri hafif yaralanan Necla Salkın, hastaneye kaldırılırken, oksijen tüplerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM
Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı


'Ölümcül olmadığı için şükretmeliyiz'


İş yeri hasar gören Seyfi Abacı, oksijen tüpünün 200-300 metre uzaktan adeta bir füze gibi gelip iş yerlerinin camına geldiğini söyledi. Abacı, "Dikkatsizliğin bedelini şükürler olsun can kaybı olmadan mal kaybı ile ödedik. Önlem alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar oluyor. Korktuk, sesten dolayı patlama olduğunu düşündük. Dışarı çıktığımızda 1,5 metre boyunda oksijen tüpünü görüyorsunuz. Ölümcül bir kaza olmadığına ne kadar şükretsek az. 'İş sağlığı', 'iş güvenliği' boşuna denilmiyor. Tedbirler alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar olmaya devam eder. Bu tarz tüpler büyük, bunların kamyonet kasasında taşınırken dikkatli olunması lazım. Daha büyük önlemler alınacaksa tüpçülerin farklı bir sanayide olmaları gerekiyor" dedi.


Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
OYNAT 00:36
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı. Daha sonra iş yeri sahibi çıkan yangına ayağı ile müdahale ederek alevleri söndürüyor.

'Büyük facia atlattık'

Olayda personellerinden Necla Salkın yaralanan Ahmet Tufan ise sürücünün sokağı süratli döndüğü için tüplerin devrildiğini belirterek, düşen tüplerin oksijen kaçağından dolayı sağa sola savrulduğunu anlattı. Tüplerin bir tanesinin çay molasında olan çalışanına belirten Tufan, "Büyük bir facia atlattık. Düşen tüp eğer yağ ile mazot ile temas halinde olsaydı burası havaya uçardı. Şikayetçi olacağız. Bunun tedbirinin alınması lazım" diye konuştu.

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
FOTOĞRAF 3
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Üç katlı bir binanın giriş katındaki dairedeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu çıkan yangında mahalle sakinlerini sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası daireden yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası son buldu.
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Öte yandan çamaşır makinesinin çalıştığı esnada patlaması sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
Bakırköy'de bir evdeki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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