Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu

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Bekçiye gözaltı yetkisi

Bekçilerin yetkileri genişliyor. 1966’da çıkan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu revize ediliyor. Yönetmelikteki kimlik sorma yetkisi kanunla hüküm altına alınacak. Bekçilere gözaltı yetkisi de verilecek.