Gündem Ankarada FETÖ operasyonları Çok sayıda gözaltı var
ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Daha sonra örgütün özel eğitim kurumlarındaki mensuplarına da operasyon yapıldı ve 52 kişi hakkında gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan isimler Emniyet'e götürüldü.Fotoğraf: Arşiv.
Gözaltına alınan isimler Emniyet'e götürüldü.Fotoğraf: Arşiv.

FETÖ'nün özel eğitim kurumu yapılanmasına düzenlenen operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı yakalandı.

FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları ile ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış olup, 13 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Kimsesiz çocuklarıevlerinden attı

Kimsesiz çocukları
evlerinden attı

Gidecek yeri olmayan küçük çocukları kapı önüne koydu.
Öldürülen teröristlisteden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Patlamayahazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.
KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.

Fiyat kurnazlığı

Fiyat kurnazlığı

​Tarife açıklanmadan anlaşma yapmayın çağrısı.
Bir annenin feryadı!

Bir annenin feryadı!

HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu almak için bina önünde eyleme başladı.
Yüzlerce kişi<br>almak için sırada

Yüzlerce kişi
almak için sırada

​Fotoğrafları aralık ayından itibaren yayınlanacak.
Çin'in<br>laboratuvarı oldu

Çin'in
laboratuvarı oldu

Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyorlar.
Mağduriyetler<br> engellendi

Mağduriyetler
engellendi

​İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Beşiktaş aradığı 6 numarayı Roma'da buldu.
Ayda<br>388 TL'ye konut

Ayda
388 TL'ye konut

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
Drone'lu hırsız<br>kıskıvrak yakalandı

Drone'lu hırsız
kıskıvrak yakalandı

Villaları soymadan önce havadan gözetlemiş.
'Süründüreceğim' diyen yandı

'Süründüreceğim' diyen yandı

​Yargıtay, tazminat ödenmesine hükmetti.
Balkondan atlayıp<br>kaçmaya çalıştılar

Balkondan atlayıp
kaçmaya çalıştılar

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.