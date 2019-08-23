Ankara'da FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Daha sonra örgütün özel eğitim kurumlarındaki mensuplarına da operasyon yapıldı ve 52 kişi hakkında gözaltına alındı.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2019, 11:15 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019, 11:15 DHA