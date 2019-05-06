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Ankara'da polis kontrol noktasına araç daldı 1 polis şehit oldu

Ankara'da polis kontrol noktasına araç daldı

Ankara'da bir araç polis uygulama noktasına daldı, 1 polis şehit oldu. Olay, Pursaklar ilçesine bağlı Havaalanı-Ankara istikametinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Olayın yaşandığı kontrol noktası.
Olayın yaşandığı kontrol noktası.

Çubuk - Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı araç, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasına daldı.

Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı.

Yoldan geçen polisler ilk müdahaleyi yaptı

Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu.

Sürücü gözaltında

Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt Metin, bir hafta sonra emekli olacaktı.

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