Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltında

Dünya

Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajı her yıl daha da yükseliyor

Afrika'daki Fransız Yatırımcılar Konseyi tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasında, Türkiye'nin kıtadaki olumlu imajı, bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Artışa neden olarak Türkiye'nin artan yatırımları ve Türk Hava Yolları'nın kıtada sürekli yeni rotalar belirlemesi gösterildi.