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ANKARA

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda Ankara'da eylem düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Başsavcılıkta yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

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