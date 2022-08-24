Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

TBMM Başkanı Şentop: Uygur meselesindeki duruşumuz net ve ahlakidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Uygur meselesinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şentop, 'Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Soydaşlarımızın, bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde; insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz.' ifadelerini kullandı.