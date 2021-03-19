​Anneler ışığımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Konukevi’nde düzenlenen programda farklı engel gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin de katıldığı programda, anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini Bakanlara iletti.

ÖNEMLİ OLAN YOLDAŞ OLMAK

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Hayat, hepimize farklı yükler paylaştırıyor. Önemli olan yüklerimize omuz vermek, o sıkıntılı süreçte yoldaş olmak. Ben de özel ihtiyaçları olan çocuklarımızın anneleri ile, sizlerle birlikte olmak istedim. Sorunları ve ihtiyaçları birlikte konuşalım, diye arzu ettim. Bakanlarımız, yetkililerimiz burada. Sizlerin söyleyecekleri, en doğru politikaların belirlenmesinde ışık olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın hedeflerine özgürce ulaşabilmelerine imkan sağlayacağız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

ÇIKARACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR

“Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece ‘engellilik’ başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada ‘yaşayan bilir’ sözünü temel bir prensip olarak almalıyız. Politikaları oluştururken annelerin tecrübelerinden çıkaracağımız çok ders var.”

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