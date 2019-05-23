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İZMİR

İzmir haberleri: Annesini kablo ile boğarak öldürdü

Annesini kabloyla boğarak öldürdü

İzmir'de 5 aydır işsiz olan 47 yaşındaki Ali Rıza T. annesini kablo ile boğarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının polise bildirmesi üzerine eve gelen ekipler korkunç manzara ile karşılaştı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de olayın gerçekleştiği ev.
İzmir'de olayın gerçekleştiği ev.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, annesini kabloyla boğarak öldürdü.

Gümüşpala Mahallesi'nde oğlu Ali Rıza T. (47) ile yaşayan 79 yaşındaki Sevdiye T'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, anne ile oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevdiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BUNALIMA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bileklerinde ve boynunda kesi izi olan Ali Rıza T. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Sevdiye T'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza T'nin polise verdiği ilk ifadesinde, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozulduğunu, annesini kablo ile boğduğunu, ardından da çok sayıda ilaç içtikten sonra bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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