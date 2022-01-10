Gündem Otomobiline koyduğu altı piknik tüpü ile intihara kalkıştı
ANTALYA

Otomobiline koyduğu altı piknik tüpü ile intihara kalkıştı

Antalya'da ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Ö.E. isimli kadın otomobiline altı piknik tüpü koyarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Ö.E. hastaneye götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
​Antalya haberleri: Otomobiline koyduğu altı piknik tüpü ile intihara kalkıştı​
​Otomobiline koyduğu altı piknik tüpü ile intihara kalkıştı​

Olay, saat 21.00 sıralarında Konyaaltı Beach Park içerisinde yer alan polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği düşünülen Ö.E., içerisinde 6 piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobiliyle otoparka girdi.

Ö.E., otomobilini otoparkın orta kısmına park edince, durumundan şüphelenen çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri otomobil içerisindeki Ö.E. ile bağlantı kurmaya çalıştı.

Polis, otomobilde 6 piknik tüpü olduğunu görünce güvenlik önlemleri alarak itfaiye ve sağlık ekiplerinden de destek istedi. Kadın polis memurlarının da devreye girmesiyle Ö.E., otomobilinin kapılarını açtı. Ekipler, Ö.E.’yi ve piknik tüplerini otomobilden çıkarttı. Ö.E., yakındaki polis noktasına götürülürken, piknik tüpleri ekipler tarafından kapatıldı.

‘TEDAVİ İSTEMİYORUM’

Polis tarafından otomobilden çıkartılan Ö.E., kontrol noktasına götürüldüğü esnada, "Ben tedavi istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Ben tedavi olmak istemiyorum. Duydunuz mu?” demesi dikkat çekti.

İKNA SONUNDA AMBULANSA ALINDI

Sandalyeye oturan Ö.E.’nin bitkin olduğu görülürken, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Polis ekiplerinin de 20 dakikalık ısrarının ardından Ö.E., ambulansa binmeyi kabul ederek hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ö.E.’nin ambulansla götürülmesinin ardından otomobilde inceleme yaptı. Polis, araçtan çıkartılan 6 piknik tüpünü yeniden otomobile koydu. Ekiplerin bir de mektuba rastladığı otomobil güvenli noktaya çekildi. Polis ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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