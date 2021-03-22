Antalya'da aracını çamaşır suyuyla yıkayan otomobil tamircisi hayatını kaybetti

Kumar oynanan kahvehanede mutfak dolabına saklanan kadının üzerine çamaşır suyu döküldü

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvehanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu. Bir kişi ise ceza yazan polise rağmen kuruyemiş yemeye devam etti.

