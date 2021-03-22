Gündem Antalyada aracını çamaşır suyuyla yıkayan otomobil tamircisi hayatını kaybetti
ANTALYA

Antalya'da aracını çamaşır suyuyla yıkayan otomobil tamircisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde aracını yıkadığı çamaşır suyundan etkilenerek fenalaştığı belirtilen otomobil tamircisi, hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi'nde tamirci Mesut Saygın (41), dün otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra evinde fenalaştı. Hastaneye başvuran Saygın, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

Saygın bir süre sonra evinde yeniden fenalaştı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Saygın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
Mesut Saygın (41) yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Saygın'ın cenazesinin, Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi.

Saygın'ın, çamaşır suyunu fazla teneffüs etmesi nedeniyle zehirlendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

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