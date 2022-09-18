Antalya'da feci ölüm: Evine çatıdan girmek isteyince aşağı düşerek can verdi

Olay, sabah saatlerinde Finike Üniversite Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerine yaşadığı eve gelen üç çocuk babası kamyon şoförü Alaettin Ergünç, kilitli olan evin kapısını açamadı.
Bunun üzerine eve çatıdan balkona sarkarak inmek isteyen adam bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.
Ergünç’ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Alaettin Ergünç’un cenazesi olay yerinde savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı.
İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.
Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu.
Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi. Anne Altunbaş sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü.
Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı.
Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.
Olayın ardından anne kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu.
Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş, “Ev sahibim evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi.
Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım.' Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi.
Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammımızı yapıyoruz\" dedi.
Zam isteyen ev sahibinden, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına darp iddiası
Zam isteyen ev sahibinden, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına darp iddiası
Kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına ev sahibi zulmü: Sabah kalktığımda karıncalar yaralarıma dolmuştu
Bahçelievler'de ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan B., karşı çıkan kiracısı Remziye Altunbaş'ın iddiaya göre su ve elektrik sayaçlarını söktü sonra da Altunbaş ve kızını darbetti. Kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş (16) ile yaşayan Remziye Altunbaş, oğlunu serin olması için terasa çıkardı. Geceyi terasta geçiren Muhammet'in yaralarına karıncalar doldu.
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Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 23.15 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ünlü bir balıkçıya gelen Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. isimli şahıslar bir masada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise başka bir masada yemek yiyerek eğlenmeye başladı.
Restoranda organize edilen fasılın sona ermesi üzerine Okan H., “Fasıl neden bitti?\" diyerek taşkınlık çıkarttı. Okan H.’ye yanında olanlar da destek verirken, şahıslar başka masada oturan Cem Gölbaşı ve İsmail G. ile tartışmaya başladı.
Tarafların sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.
Restoranda bulunan diğer müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgada taraflardan biri, Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırarak, yanındaki tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olayın ardından kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. balıkçıdan çıkarak uzaklaşırken, başından yaralanan Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Maslak’taki özel bir hastanede tedavisi yapılan Gölbaşı ve İsmail G. ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı.
Polis ardından olaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G.’nin gittiği hastaneye giderek şahısların ifadesini aldı. Çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, Ali Emir K. ve Emir A.’yı Pınar Mahallesi’nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Okan H. ve Dündar H. ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı Ferahevler Mahallesi’nde bir sokak içerisinde yol kenarına attığını söylemesi üzerine Sarıyer polisi, tabancayı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ünlü restoranda silahlı 'fasıl' kavgası: Tribün liderinin başında şişe kırdılar
Sarıyer'deki ünlü bir balıkçıda düzenlenen fasılın bitmesi üzerine bir grup taşkınlık çıkarttı. Gruptaki şahıslardan biri çıkan kavgada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı'nı başında şişe kırarak yaraladı. Yaşananlar kameralara yansırken, silah çekip havaya ateş de açan 4 şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının yanına yanaşan otomobilin içindeki kişiler, \"Gel eve bırakalım\" diyerek laf atmaya başladı. Sözlü tacizin sürmesi üzerine kadın, durumu cep telefonu ile ağabeyine bildirdi.
Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı.
Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü. Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı.
Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu. Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde dehşet anları
Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı
Beylikdüzü'nde, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfürler savuran ağabey, şüphelilerin kaçarken aracına çarpmaları üzerine sopayla otomobilin camlarına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.