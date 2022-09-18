Antalya'da feci ölüm: Evine çatıdan girmek isteyince aşağı düşerek can verdi

Restoranda bulunan diğer müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgada taraflardan biri, Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırarak, yanındaki tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olayın ardından kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. balıkçıdan çıkarak uzaklaşırken, başından yaralanan Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Maslak’taki özel bir hastanede tedavisi yapılan Gölbaşı ve İsmail G. ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.