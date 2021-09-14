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ANTALYA

Antalya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antalya'nın iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Antalya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Saat 11.00 civarında başlaması beklenen yağışların ise akşam saat 21.00 civarında bitmesi ön görülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Antalya çevrelerinde görülen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilo\ metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Saat 11.00 civarında başlaması beklenen yağışların ise akşam saat 21.00 civarında bitmesi ön görülüyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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