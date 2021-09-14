Antalya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

MSB: Pençe Şimşek operasyonda tespit edilen 4 terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 'Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi' denildi.



MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

