|
Gündem

Antalya'da ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı

Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, park yerine çekildi. Temizlenen pist, uçuş trafiğine açıldı.

10:26 - 10/05/2024 Cuma
DHA
Ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi
Ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi

Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, park yerine çekildi. Temizlenen pist, uçuş trafiğine açıldı.


Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı, dün saat 10.45 sıralarında Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle uçak ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu. Pistte kalan uçaktaki toplam 190 kişi, kısa sürede tahliye edildi.

'Temizlenen pist trafiğe açıldı'

Yolcu uçağı, ekiplerin çalışması sonrasında dün gece park yerine çekildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Keskin,
"Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştirirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indikten sonra ön lastiği patlayan Corendon Airlines'a ait uçak, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü uzman ARFF ekip ve ekipmanlarının da katıldığı başarılı bir operasyonla park yerine çekildi. Temizlenen pist, trafiğe açıldı. Tekrar geçmiş olsun, Rabb'im milletimizi ve havacılık camiasını kaza kırım ve felaketlerden korusun"
ifadelerini kullandı.



#Antalya
#uçak
#pist
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 Aile destek ödemeleri sorgulama