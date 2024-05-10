Antalya'da ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı

"Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştirirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indikten sonra ön lastiği patlayan Corendon Airlines'a ait uçak, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü uzman ARFF ekip ve ekipmanlarının da katıldığı başarılı bir operasyonla park yerine çekildi. Temizlenen pist, trafiğe açıldı. Tekrar geçmiş olsun, Rabb'im milletimizi ve havacılık camiasını kaza kırım ve felaketlerden korusun"