Antalya'da ön lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı

Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, park yerine çekildi. Temizlenen pist, uçuş trafiğine açıldı.
Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı, dün saat 10.45 sıralarında Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle uçak ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu. Pistte kalan uçaktaki toplam 190 kişi, kısa sürede tahliye edildi.