|
Gündem

Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

16:34 - 1/03/2024 الجمعة
AA
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.

Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.


#Antalya
#Serik
#Eminceler
٪d دقيقة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazan'da sahur ve iftar kaçta yapılacak? Bu yıl kaç saat oruç tutulacak? İşte 2024 Ramazan takvimi