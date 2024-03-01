Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Eyüpsultan'da beş katlı bir binanın girişindeki kıraathanede başlayan yangın, kısa sürede iki binanın dış cephesine sıçradı. Binayı saran alevler korkuya neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binalarda hasar oluştu.