Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.
Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.