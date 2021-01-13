Gündem Antalyadaki sağlık çalışanlarının aşıları da gitti
ANTALYA

Antalya’daki sağlık çalışanlarının aşıları da gitti

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yarın veya cuma gününden itibaren öncelik sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs aşısının uygulanmaya başlanacağını söyledi. Antalya geneline sağlık çalışanları için toplamda 25 bin 880 adet aşı geldiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Aşılar özel dolaplarda muhafaza ediliyor
Aşılar özel dolaplarda muhafaza ediliyor

Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre yarın veya Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı ile öncelik sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs aşılarının vurulmaya başlanacağı duyuruldu.

25 bin 880 adet aşı geldi

Antalya geneline sağlık çalışanları için toplamda 25 bin 880 adet aşı geldiği bildirildi. Aşı uygulaması il genelindeki, tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde bir ay ara 2 doz olacak şeklinde yapılacak. Yetkili ekipler tarafından Aşı Takip Sistemi olan tüm sağlık kuruluşlarına bugün itibari ile aşı dağıtımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid 19 Test Merkezi' açıldı
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Hastane bahçesinde kurulan ve otomasyon sistemiyle dezenfekte edilen test merkezi için tören düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Covid-19'da test ve teşhisin son derece önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ünüvar, test merkezinde hasta ile sağlık çalışanı temasının sıfır olduğunu, vatandaşın kendi sırası gelene kadar dezenfeksiyonu yapılmış noktada beklediğini daha sonra ses komutu ile hiçbir şeye temas etmeden test odasına girdiğini ifade etti.
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Prof. Dr. Ünüvar, Korunaklı alanlar var kabinde. Vatandaş kabinde test verdikten sonra farklı bir kapıdan temas olmadan elini okutarak direkt dışarıya çıkıyor. Test veren arkadaşlarda bir öksürme, aksırık olabiliyor reflekse bağlı. Test kabininden çıkınca bekleyen vatandaşların böyle bir duruma maruz kalmaması için çıkışı ayırdık. Çıktıktan sonra 1-1,5 dakika boyunca test odası otomatik olarak tavandan püskürtme ile dezenfekte ediliyor. Daha sonra yeni hastaya hazır hale getiriliyor kabin. Ayrıca kabinler UV ışınlarıyla da yine ekstra dezenfekte ediliyor dedi.
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Prof. Dr. Ünüvar, vatandaşın karda kışta soğukta uygun olmayan koşullarda test sırası beklemesini önlediklerini ifade ederek, Vatandaş, kimse ile teması olmadan giriyor kabine. Sağlık çalışanlarına teması olmadan testi veriyor. Vatandaşımız en sonunda yine temassız şekilde farklı bir kapıdan dışarı çıkıyor. Akıllı bir şekilde dezenfekte ediliyor kabinler ve sistem akıllı şekilde kontrol edildiği için buraya 'Akıllı Covid19 Test Merkezi' adını verdik. 15 gün gibi kısa sürede yaptık. Ciddi bir maliyeti de yok. Mikrobiyolojik bir test ve sürüntü ile yapılabilecek her testin bu şartlarda yapılması mümkün diye konuştu.
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Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid 19 Test Merkezi' açıldı
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanı temasını sıfıra indiren Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi.


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