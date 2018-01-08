AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı giriş yerleri oldukça merak ediliyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Açıklandığında AÖF sınav giriş belgesi sorgulanabilecek.

AÖF sınavı final giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF 13-14 Ocak sınav yerleri henüz belli olmadı. Birkaç gün içerisinde belli olması beklenen sınav giriş belgeleri internet üzerinden sorgulanabilecek.

AÖF sınavına girerken Nüfus cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi bulundurmak zorunlu.

AÖF sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav soruları ve cevapları sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanırken, AÖF sınav sonuçları ise on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

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Sınava girmek için gerekli belgeler

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi g eçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu ama çla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksi k olsa öğrenci sınava alınmaz.

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Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.