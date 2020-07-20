AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı - Kayıt işlemleri nasıl yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları için tarihler açıklandı Anadolu Üniversitesi, AÖF öğrencilerinin heyecanla beklediği yaz okulu kayıt işlemleri için tarih verdi. AÖF yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi ile yapılacak. 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak işlemler, 28 Temmuz Salı günü sona erecek. AÖF'ten yapılan açıklamada, yaz okulu için kayıt yapacak öğrencileri, "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadeleriyle de uyarıldı.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 10:00 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 10:10 Yeni Şafak