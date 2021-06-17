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ADANA

Aracın kontrolünü kaybeden taksi sürücüsü şarampole yuvarlandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 09.30 sıralarında, kaza meydana geldi. Yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarı mevkisine giden taksici virajda kontrolü kaybederek, önce bariyerleri yıktı sonra şarampole yuvarlandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Aracın kontrolünü kaybeden taksi sürücüsü şarampole yuvarlandı
Kaza yapan taksi

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole devrilen taksinin sürücüsü Emin Adalı, yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarı’nda giden Emin Adalı yönetimindeki 01 T 1992 plakalı taksi, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole yuvarlandı.

Sağlık durumu iyi

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendisi yaralı çıkan Adalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Adalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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