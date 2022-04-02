Aracının konsol kısmına kaçan yılanına kavuştu

Mardin’den otomobiliyle yola çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyahat sırasında yanında bulunan yılanının kafesinin açık kaldığını ve aracın ön konsol bölümüne girdiğini fark etti. Bunun üzerine yılan sahibi Konya’da oto sanayiye giderek, iş yeri çalışanlarına ön konsol bölümünde bir canlı olduğunu ve çıkarmak için bunu sökmelerini söyledi.

Canlı dediği yılan çıktı

Canlıyı fare zanneden iş yeri çalışanları daha sonra bunun yılan olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Çalışanlar uzun uğraşlar sonucunda yılanı çıkararak sahibine teslim etti. Yılanın araçtan çıkarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yılanın araçtan çıkarıldığı ve sahibine teslim edildiği görülüyor. Yılanına kavuşan sahibinin ise yılanı alıp sevmesi ve verdiği ilginç tepki de kayıtta yer alıyor.

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İş yeri ustalarından Musa Topdaş yaşanan olayı anlatarak, “Müşterimiz geldi. Arabanın içinde bir canlı olduğunu, bize arabanın ön konsolunu sökmemizi söyledi. Biz de yardımcı olalım dedik. Ama içinde ne tür bir canlının olduğunu bilmiyorduk. Fare zannettik. Daha sonra müşteri bize ‘içinde yılan var’ dedi. Biz de sökmeden çıkarabilirsek bir bakalım dedik. Ondan sonra arabanın kilometre saatini söktük. O şekilde halletmeye çalıştık, ama hayvan çıkmadı, çok sıkışmıştı. Söktükten sonra sahibi hayvanı kendi eliyle çıkardı. Ondan sonra tekrar yerine taktık ve gönderdik” dedi.

Kafesi açık kalmış

Yılan olduğunu duyunca korktuklarını belirten Topdaş, “İlk başta korkmadık değil. Elimle çıkarmaya çalışıyordum, ölü fare zannetmiştim, ama yılanmış. Zehirsiz olduğunu öğrenince sökelim, yeniden takalım dedik. Adam Mardin’den buraya gelinceye kadar hayvanın kafesi açık kalmış. Biz de burada yardımcı olduk” diye konuştu.

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