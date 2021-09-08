Gündem Araçla geri geri giderken uçurumdan yuvarlandı 1 ölü 1 yaralı
ANKARA

Araçla geri geri giderken uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yusuf K.’nin, oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobili 20 metreden yuvarlandı. Kazada Yusuf K. hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Araçla geri geri giderken uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Araçla geri geri giderken uçurumdan yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K.'nin, oturduğu apartmanın bahçesindeki otoparkta geri manevra yaptığı 06 DY 5700 plakalı otomobili, yamaçtan yuvarlandı. 20 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, kayalıklarda durdu.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Yusuf K. ile yanındaki O.Ş. araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı O.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil bulunduğu yerden vinçle alındı.

Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.