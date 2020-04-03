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TRABZON

Araklı’da sokaklar dezenfekte ediyor

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Belediye Başkanı Recep Çebi ve daire amirleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aralıklı çalışanlar, sokakları dezenfekte etti.
Aralıklı çalışanlar, sokakları dezenfekte etti.

Araklı’da tüm cadde ve sokaklar Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Araklı Belediyesince dezenfekte edildi. Ayrıca 196 adet toplu taşıma aracı, camiler, okullar, wcler, sosyal tesisler, kültür merkezleri, tüm kurumlar, sanayi sitesi, sivil toplum örgütleri, çocuk parkları, hastaneler, camiler, Kur’an kursları, petrol istasyonları, otogar, kütüphaneler, rehabilitasyon merkezleri, halı sahalar, gençlik merkezi, spor salonları, et tesisleri ve tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her yer yıkandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Araklı Belediyesinin koordineli çalışmaları sonucunda Araklı’da oldukça güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Bunun haricinde İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda oluşturulan vefa destek grupları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların maaşları Zabıta ekiplerince çekilip kendilerine teslim ediliyor. İstedikleri erzaklar da talep doğrultusunda yine evlerine teslim ediliyor.

Araklı belediye çalışanları sokakları dezenfekte etti.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ilçede gerekli tedbirlerin alındığını ve her bölgede dezenfekte çalışmalarının artarak gerçekleştiğini belirtti.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi.

Başkan Çebi ayrıca, ”Tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde koronavirüse karşı tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz. Biz sizler için görevimizin başındayız. Kıymetli hemşehrilerim, sizlerden ricamız lütfen kurallara uyalım. Bir süre evden dışarıya çıkmayalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası”na bende maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz'' ifadelerine yer verdi.

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