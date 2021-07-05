Gündem Artvinde iki yılın ardından festival başladı Boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı
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Artvin'de iki yılın ardından festival başladı: Boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı

Boğa güreşleri festivalleri, kısıtlamaların kalkmasının ardından yeniden yapılmaya başladı. Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri festivalinde Erzurum, Rize , Artvin ve ilçelerinden gelen toplam 105 boğa özel hazırlanan arenada kozlarını paylaştı. Güreşler esnasında bir boğanın boynuzu kırılınca sahipleri ve izleyenler arasında kavga çıktı.

Haber Merkezi İHA
Artvinde iki yılın ardından festival başladı: Boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı
Boğa güreşleri kıran kırana geçerken, güreş esnasında boğanın sahipleri ve taraftarları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı. Kısmi ve tam kapanma döneminin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kentte boğa güreşleri festivalleri yeniden yapılmaya başladı.

İHA

Murgul ilçesinde düzenlenen 28. Murgul Osmanlı Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman tribündeki seyircilerin ve boğa sahiplerinin de tartıştığı güreşlerde, boğaların kapışması heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İHA

Murgul ilçesi Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneğince köyünde düzenlenen ve iki gün süren festivalin ilk gününde 105 boğanın katılımıyla "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.


İHA

Erzurum, Rize , Artvin ve ilçelerinden gelen toplam 105 boğa özel hazırlanan arenada kozlarını paylaştı.


İHA

Arenada kozlarını paylaşan iki boğadan birinin boynuzu kırılınca sahipleri arasında tartışma çıktı.

Seyircilerinde dahil olmasıyla kavda büyüdü.

Jandarma ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, çıkan olaylarda iki kışı hafif şekilde yaralandı.


Ayder''de ''Kibar'' boğa
GÜNDEM
Ayder''de ''Kibar'' boğa


İHA

Festivalde dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü verilirken, yasakların kalkmasıyla festivallerin yapılması büyük mutlulukla karşılandı.


Ayder Yaylası'nda boğa güreşleri nefesleri kesti
YEREL HABERLER
Ayder Yaylası'nda boğa güreşleri nefesleri kesti


İHA

“Asırlardır sürdürülen bu kültürün devam etmesini istiyoruz”

Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Mehmet Şeyhoğlu, boğa güreşleri geleneğinin bölgede asırlar öncesine dayanan bir kültür olduğunu söyledi. Salgın sürecinde boğacıların zorluklarla boğalarına baktıklarını ifade eden Şeyhoğlu, normalleşme süreciyle ilk fırsatta valilikten izin alarak kurallara uygun şekilde organizasyonu yaptıklarını belirtti.

İHA


Osmanlı Köyü Muhtarı Kemal Kara ise normalleşme sürecini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek "Salgın nedeniyle bu yıl alanların üçte ikisini kullanıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması için sık sık anons yaptırıyoruz. Güvenlik güçleri ve bizim oluşturduğumuz ekipler tribünlerde dolaşarak vatandaşları uyarıyor. Yaklaşık 2 yıldır salgın nedeniyle festivallerden uzak kaldık. Normalleşme süreciyle beraber boğa güreşin startını biz vermiş olduk” ifadeleri kullandı.

Arenanın dışına çıkan boğa korkulu anlar yaşattı
OYNAT 02:13
Arenanın dışına çıkan boğa korkulu anlar yaşattı
Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 22. Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği güreşlerde iki boğa arena dışına çıktı. Yol boyunca güreşmeye devam eden iki boğadan biri önüne çıkan bir kişiyi altına aldı.


Boğa güreşine 'Karabela'nın sahibi kadın damga vurdu
OYNAT 01:45
Boğa güreşine 'Karabela'nın sahibi kadın damga vurdu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali' kapsamında, ödüllü boğa güreşleri yapıldı. Arenadaki 'Karabela' adlı boğasına verdiği destekle ilgi odağı olan Nurten Aykut, izleyenlerden alkış aldı. Heyecanlı olduğu gözlenen Aykut, kazandığı açıklanan boğasını öptü.


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