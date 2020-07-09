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Gündem Artvindeki 35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar Altınlarının birçoğunu buldu
ARTVİN

Artvin'deki 35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar: Altınlarının birçoğunu buldu

Artvin'deki 35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar: Altınlarının birçoğunu buldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturanlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Ahırların da yandığı bölgede kullanılamaz hale gelen evinde arama yapan Havva Korkmaz, altınlarını buldu. Korkmaz, “Zararımız gözler önünde, evde 30’a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda” dedi.

Haber Merkezi DHA
Havva Korkmaz, altınlarını bulunca büyük sevinç yaşadı.
Havva Korkmaz, altınlarını bulunca büyük sevinç yaşadı.

Dokumacılar köyündeki evin çatısında, 7 Temmuz günü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere sıçradı. Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 35 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yananlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, “Zararımız gözler önünde, evde 30’a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda” dedi.

Artvin'de büyük yangın: Onlarca ev küle döndü
OYNAT 00:00
Artvin'de büyük yangın: Onlarca ev küle döndü
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 70 haneli köyde çıkan yangında şuana kadar 40'a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Evlerinin yandığını belirten Mehmet Korkmaz (10) da tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

'5 BİN LİRAYA SATTIĞIM TOSUNUN PARASI YANDI'

Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını anlatan İbrahim Kara ise “Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı. 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde yangın: 35 ev küle döndü
GÜNDEM
Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde yangın: 35 ev küle döndü

Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

‘TAVUKLARIM YANDI, EN ÇOK ONA ÜZÜLÜYORUM’

Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, “Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yok” dedi.

2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça da “Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yok” diye konuştu.

Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

AK PARTİ'Lİ BALTA: YARALARI SARACAĞIZ

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar köyüne gelerek, bölge halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

AK Parti'li Balta, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu. Onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruz.”

Artvin'deki 35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar: Altınlarının birçoğunu buldu
FOTOĞRAF 14
Title
Dokumacılar köyündeki evin çatısında, 7 Temmuz günü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere sıçradı. Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Title
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 35 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yananlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı.
Title
Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, “Zararımız gözler önünde, evde 30’a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda” dedi.
Title
Evlerinin yandığını belirten Mehmet Korkmaz (10) da tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü söyledi.
Title
Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını anlatan İbrahim Kara ise “Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı. 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Title
Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, “Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yok” dedi.
Title
2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça da “Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yok” diye konuştu.
Title
AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar köyüne gelerek, bölge halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Title
AK Parti'li Balta, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu. Onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruz.”
Title
Title
Title
Title
Artvin'deki 35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar: Altınlarının birçoğunu buldu
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturanlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Ahırların da yandığı bölgede kullanılamaz hale gelen evinde arama yapan Havva Korkmaz, altınlarını buldu. Korkmaz, “Zararımız gözler önünde, evde 30'a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda” dedi.
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