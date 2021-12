​Asgari ücretli, öğretmen ve doktora müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yeni ekonomik politikanın bir anda ortaya çıkmadığını, 19 yılda ülkeye kazandırılan her eserin, millete sunulan her hizmetin, yapılan her yatırımın bu atılıma hazırlık amacı taşıdığını belirtti. Faize karşı tutumunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek tekrarladı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım, ama siz mandacı tayfasınız” diye seslendi. Erdoğan, şöyle konuştu:

GERİ DÖNMEYECEĞİZ

İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun, kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun, bunca yıllık emek heba olsun ve Türkiye ver eline al ekmeğini günlerine geri dönsün. Biz, bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi ‘çok beklersiniz’ diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını engellemek için her yola, her yönteme başvuranlara ‘kazanamayacaksınız’ diyoruz. Dün vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel siyaset ve para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.

ARTIŞIN İZAHI YOK

Kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları da dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil, istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Her ne kadar önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar kaynaklı olsa da, çarşı pazardaki kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Hepsi de birbirini tetikleyen bu zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin bir an önce temizlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tablo, küresel ekonomideki krizle, ülkemiz ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği bir dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklanıyor.

DOĞRUSU BİZİM YAPTIĞIMIZ

Yüksek faiz sisteminde devam etseydik belki bugün için yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı olmayacaktı. Emin olun böyle bir durumda Türkiye, önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını da yakalamayacaktı. Bu değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hayallerinden, hedeflerinden uzak kalmasına rıza gösterecektik. Belki siyaseten en riskli fakat ülkemiz ve milletimiz için en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz. Faizleri artırarak paradan para kazanan tufeylileri sevindirme yerine, faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Zira faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Çıksın birisi ‘siz faizi düşürerek, üretim ve istihdamı artırarak yanlış yapıyorsunuz’ desin. Diyemez, çünkü doğrusu bizim yaptığımızdır.

DENGE İLE ÜRETİME AKACAK

Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para yakında sağlanacak kurdaki ve fiyat artışlarında ki denge ile beraber tümüyle yatırıma istihdama, üretime akacaktır. Artık faiz oranını şu veya bu dayatmaya göre değil, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Düşük kurla ülkemizin ithalat cenneti haline dönüştürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

STOKÇULARA MEZAR EDECEĞİZ

Yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinden koşanların malını 2-3 kat fazlasına çalışanların sonu hüsran olacak. Stokçulara biz bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız, yapanlar bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti, biz de ödeteceğiz. Bunun için de bunların üzerine üzerine gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası’na katıldı.

Öğretmenlikte ayrıma son

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısı ardından 20. Milli Eğitim Şurası’nda “kariyer mesleği” olarak düzenlenecek öğretmenlikle ilgili kanun konusunda öğretmenlere müjdeler verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

ADAYLIK KALKIYOR

Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMKANI

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.

MASTER MUAFİYETİ

Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz.

1. DERECEYE 3600 GÖSTERGE

Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanısıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600’e çıkarıyoruz.

Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.

ŞURA, ÜÇ BAŞLIKTA

Millî Eğitim Şûrası, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında ‘’Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” konularını ele alacak. Şura, 3 Aralık’a kadar sürecek.

Hekimlere 5 bin TL zam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

GÖSTERGE VE SABİT ÖDEME ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgilere göre sabit ödemeler genel bütçeye aktarılacak. Maaş dışı sabit ödemelerle ilgili gelişmeyi ise Koca, şöyle anlattı:

“Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis’te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor.”

