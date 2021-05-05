Aşı olmak istemeyen vatandaşlar tek tek aranarak ikna ediliyor.

Van’da vatandaşların aşılarını yapmaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar tek tek aranarak, aşı olmaya ikna ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şebnem Kartal, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun talimatı çerçevesinde aşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, aşı çalışmalarının tüm ASM ve hastanelerde yapıldığını söyledi.

Aşı çalışmaları devam ediyor

Şu anda 55 yaş üstü vatandaşların aşılanma programı çerçevesinde bütün aile hekimlerinin kendi nüfuslarındaki 55 yaş üstü vatandaşları arayıp, kendilerini aile sağlık merkezine davet ettiğini dile getirdi. Yapılan aşılanma programları çerçevesinde özelde Van, genelde Türkiye’de ölüm oranlarında ciddi azalmaların söz konusu olduğunu vurgulayan Kartal, “Bizler Halk Sağlığı Başkanlığı olarak halkımızı bir an önce aşılarını yapmaya davet ediyoruz ve bu noktada vatandaşların aşılarını yapmalarını istiyoruz. Ramazan ayı nedeniyle şu anda hastanelerimizde iftar sonrasında da aşı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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"Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarla tekrardan biz görüşüyoruz"

Van genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu belirten Kartal, “55 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları yeni başladı. İnşallah onlarda da yüksek bir aşılanma oranı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bazı tedirginlikleri, bazı çekinceleri var. Bu konuda aile hekimlerimiz vatandaşları bire bir arayarak onları ikna ediyor. Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarımızla bu sefer bizler görüşüyoruz ve bu şekilde halkımızı aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba 4 Nolu Aile Sağlık Merkezinde hizmet veren Aile Hekimi Dr. Mehmet Olgun Ak, bazı vatandaşların aşıdan çekinebildiğini ifade ederek, “Bu konuda ikna yollarına başvuruyoruz. Onların tedirginliklerini dinliyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

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