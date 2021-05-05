Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Aşı olmak istemeyen vatandaşlar tek tek aranarak ikna ediliyor
VAN

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar tek tek aranarak ikna ediliyor

Van’da aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar, aile sağlık merkezlerindeki (ASM) doktorların ikna çabası neticesinde aşılarını oluyor.

Haber Merkezi İHA
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar tek tek aranarak ikna ediliyor
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar tek tek aranarak ikna ediliyor.

Van’da vatandaşların aşılarını yapmaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar tek tek aranarak, aşı olmaya ikna ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şebnem Kartal, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun talimatı çerçevesinde aşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, aşı çalışmalarının tüm ASM ve hastanelerde yapıldığını söyledi.

Aşı çalışmaları devam ediyor

Şu anda 55 yaş üstü vatandaşların aşılanma programı çerçevesinde bütün aile hekimlerinin kendi nüfuslarındaki 55 yaş üstü vatandaşları arayıp, kendilerini aile sağlık merkezine davet ettiğini dile getirdi. Yapılan aşılanma programları çerçevesinde özelde Van, genelde Türkiye’de ölüm oranlarında ciddi azalmaların söz konusu olduğunu vurgulayan Kartal, “Bizler Halk Sağlığı Başkanlığı olarak halkımızı bir an önce aşılarını yapmaya davet ediyoruz ve bu noktada vatandaşların aşılarını yapmalarını istiyoruz. Ramazan ayı nedeniyle şu anda hastanelerimizde iftar sonrasında da aşı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


"Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarla tekrardan biz görüşüyoruz"

Van genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu belirten Kartal, “55 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları yeni başladı. İnşallah onlarda da yüksek bir aşılanma oranı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bazı tedirginlikleri, bazı çekinceleri var. Bu konuda aile hekimlerimiz vatandaşları bire bir arayarak onları ikna ediyor. Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarımızla bu sefer bizler görüşüyoruz ve bu şekilde halkımızı aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba 4 Nolu Aile Sağlık Merkezinde hizmet veren Aile Hekimi Dr. Mehmet Olgun Ak, bazı vatandaşların aşıdan çekinebildiğini ifade ederek, “Bu konuda ikna yollarına başvuruyoruz. Onların tedirginliklerini dinliyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Aşı ikna timi
KORONAVİRÜS
Aşı ikna timi
Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.