Gündem Askerdeyken canım annem yazdı döndüğünde dehşet saçtı
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Kocaeli yerel haberleri

Askerdeyken 'canım annem' yazdı döndüğünde dehşet saçtı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tartıştığı annesini yaralayan şahıs, daha sonra aynı bıçağı kendisine saplayarak hayatını kaybetti.

IHA
Annesini bıçakla yaralayan Şükrü Kendir.
Annesini bıçakla yaralayan Şükrü Kendir.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şükrü Kendir (22), henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı annesi Naciye Kendir ile tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma sonrasında eline aldığı bıçak ile annesine saldırdı. Naciye Kendir, kızının müdahale etmesi ile hafif yaralanırken, Şükrü Kendir, ise aynı bıçağı kendisine sapladı. Bıçağı kendine saplayan genç kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükrü Kendir ve annesi Naciye Kendir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şükrü Kendir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Naciye Kendir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Annesini bıçakla yaralayan gencin askerdeyken kurşunlardan 'canım annem' yazdığı ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Şükrü Kendir'in 2017 yılında vatani görevi sırasında silah fişekleri ile yazdığı 'Canım annem' yazısını sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

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