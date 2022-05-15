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İSTANBUL

Askerlik hayali gerçekleşen down sendromlu Emre'yi ağlatan konvoy

Avcılar'da down sendromlu Emre Karadağ'ın 5 yıldır kurduğu askerlik hayali, Genelkurmay Başkanlığı'nın 'Temsili askerlik' uygulaması ile gerçek oldu. Gözyaşlarını tutamayan Emre, polislerin oluşturduğu konvoyla askere uğurlandı.

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Haber Merkezi DHA
Askerlik hayali gerçekleşen down sendromlu Emreyi ağlatan konvoy
Askerlik hayali gerçekleşen down sendromlu Emre'yi ağlatan konvoy.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve son olarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan polis memuru Güven Karadağ'ın 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Emre Karadağ, askerlik heyecanı yaşadı. 22 yaşındaki Emre Karadağ, Genelkurmay Başkanlığı'nın engelliler için düzenlediği ve geleneksel hale getirilen 'Temsili askerlik' uygulaması çerçevesinde askere uğurlandı.


MUTLULUKTAN AĞLADI


Karadağ ailesi, pazartesi günü diğer engelliler ile birlikte Emre Karadağ'ın askeri üniforma giyeceğinin kesinleşmesi üzerine hazırlıklara başladı. Evin dış cephesi Türk bayrakları ile donatılırken, haberi alan down sendromlu Emre Karadağ, mutluluktan gözyaşı döktü. Baba Güven Karadağ, down sendromlu oğlu için bir salonda kına gecesi düzenledi. Bu sırada yıllarca görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşları da askerlik heyecanı yaşayan Emre'yi yalnız bırakmadı.
POLİSLER UĞURLAMA KONVOYU YAPTI


Emre Karadağ için düzenlenen uğurlama törenine çevre sakinlerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları ile desteklenen Emre Karadağ için Yunus polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi tarafından uğurlama konvoyu oluşturuldu. Sevinçten sık sık gözyaşı döken Emre Karadağ, asker selamı vererek anne ve babasını da duygulandırdı. Anne Asya Karadağ, "Bir anne ve baba için bundan daha mutlu ve gurur dolu bir gün olamaz. Diğer annelerden farklı olarak özel anneyiz. 3 oğlum var ama en özeli, en güzeli Emre'dir. Büyük oğlum da askere gitti ama bu kadar heyecanlanmadım. Çok seviyorum Emre'mi" dedi.


Baba Güven Karadağ da, "Bugün Emre için hem askerlik hem düğün gibi bir hazırlık yaptık. Emre'nin istediği her şeyi yerine getirdik. Bugün Emre'nin günü. Ne isterse yapacağız" diye konuştu.

Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 10
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Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Kazanın gören başka bir sürücü \"Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi.
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Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı
Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kimse sakinleştiremedi: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
FOTOĞRAF 10
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Yangın saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.
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Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı.
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Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü.
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Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Title
Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Kimse sakinleştiremedi: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören Yasin Şenol, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.


Yağış geliyorsıcaklıklar düşüyor

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