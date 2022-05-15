Askerlik hayali gerçekleşen down sendromlu Emre'yi ağlatan konvoy.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve son olarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan polis memuru Güven Karadağ'ın 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Emre Karadağ, askerlik heyecanı yaşadı. 22 yaşındaki Emre Karadağ, Genelkurmay Başkanlığı'nın engelliler için düzenlediği ve geleneksel hale getirilen 'Temsili askerlik' uygulaması çerçevesinde askere uğurlandı.



MUTLULUKTAN AĞLADI



Karadağ ailesi, pazartesi günü diğer engelliler ile birlikte Emre Karadağ'ın askeri üniforma giyeceğinin kesinleşmesi üzerine hazırlıklara başladı. Evin dış cephesi Türk bayrakları ile donatılırken, haberi alan down sendromlu Emre Karadağ, mutluluktan gözyaşı döktü. Baba Güven Karadağ, down sendromlu oğlu için bir salonda kına gecesi düzenledi. Bu sırada yıllarca görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşları da askerlik heyecanı yaşayan Emre'yi yalnız bırakmadı.

POLİSLER UĞURLAMA KONVOYU YAPTI

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Emre Karadağ için düzenlenen uğurlama törenine çevre sakinlerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları ile desteklenen Emre Karadağ için Yunus polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi tarafından uğurlama konvoyu oluşturuldu. Sevinçten sık sık gözyaşı döken Emre Karadağ, asker selamı vererek anne ve babasını da duygulandırdı. Anne Asya Karadağ, "Bir anne ve baba için bundan daha mutlu ve gurur dolu bir gün olamaz. Diğer annelerden farklı olarak özel anneyiz. 3 oğlum var ama en özeli, en güzeli Emre'dir. Büyük oğlum da askere gitti ama bu kadar heyecanlanmadım. Çok seviyorum Emre'mi" dedi.

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Baba Güven Karadağ da, "Bugün Emre için hem askerlik hem düğün gibi bir hazırlık yaptık. Emre'nin istediği her şeyi yerine getirdik. Bugün Emre'nin günü. Ne isterse yapacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın gören başka bir sürücü \"Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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