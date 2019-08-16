Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Müdürlüğü görevine Rıdvan Duran atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu görevi vekaleten yürüten Bahri Kesici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Ebubekir Gizligider atandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Cengiz Karaman getirildi.
5 ile milli eğitim müdürü atandı
- Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı. Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Tüfekçi getirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı.