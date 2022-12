Atamalar İstanbul’un sağlık yükünü hafifletecek

Sağlık-Sen İstanbul Şube Başkanı Zafer Caner, sözleşmeli personellerin kadroya alınmasının İstanbul’daki sağlık sistemine büyük rahatlama getireceğini söyledi. Caner, “Nüfusun fazla olması her alanda iş yükünü artırıyor. Sağlık alanında ise bu durum had safhada. Sağlık çalışanları gün aşırı 24 saatlik nöbetler tutarak sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor. Ülkemizin kişi başına düşen sağlık çalışanı sayısı OECD ortalamasının yaklaşık 4 kat gerisinde. Geçtiğimiz aylarda ilan edilen 85 bin ve pazartesi gecesi açıklanan 27 bin kişilik istihdam kararını bu manada çok anlamlı buluyoruz. Atamalar bir an önce yapılarak meslektaşlarımız sisteme dahil edilirse İstanbul’da önemli bir rahatlama oluşur” diye konuştu.

9 YILDIR BEKLENİYORDU

Sözleşmeli personele kadro meselesinin Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in girişimleriyle 2021 yılında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmeyle kayıt altına alındığını aktaran Caner, “Bize gelen ve kamuoyuna yansıyan tepkiler değerlendirildiğinde çok büyük bir memnuniyet oluştu. En son yine bizim girişimlerimiz neticesinde 2011 ve 2013’te sözleşmelilere kadro verilmişti. 9 yıldır böyle bir düzenleme bekleniyordu. Bu önemli talebimizi karşıladığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu işte çok büyük emeği olan Sayın Çalışma Bakanımız ile Sağlık Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ONLAR UNUTULMASIN

Aile hekimlerinde görev yapan ve kamu dışı aile sağlığı çalışanları olarak isimlendirilen arkadaşlarının da kadro kapsamına alınması gerektiğine vurgu yapan Caner, “Henüz yasa Meclis’ten geçmedi, hiçbir şey için geç değil. Bu uğurda gereken mücadeleyi vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞTİRME MEMNUNİYETİ GETİRİR

Girişimler sonucunda 3600 ek gösterge düzenlemesinden, sözleşmelilere kadroya, ek ödemelerin artırılmasından sağlıkta şiddet düzenlemesine kadar 300’den fazla kazanım elde edildiğini söyleyen Caner, “Hükümet yetkilileriyle yaptığımız tüm görüşmelerde sorunları masaya yatırdığımız gibi farklı açılardan çözüm önerilerimizi de muhakkak paylaşıyoruz. Çünkü bizim derdimiz üzüm yemek. Çünkü bizim derdimiz kamu çalışanlarıyla birlikte milletimizin büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’de yaşamasını sağlamak… Örneğin biz “Sağlık çalışanları gülerse Türkiye güler” dedik ve pandemi döneminde bunu kanıtladık. Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar neticesinde tüm dünyaya parmak ısırtan bir pandemi mücadelesi ortaya kondu. Bundan sonrası için de kamu çalışanlarına yapılacak olan her türlü iyileştirme, milletimize ve devletimize hizmet kalitesi ve memnuniyet olarak yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi sekreterlik angaryayı bitirir

Pazartesi gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan 27 bin kişilik istihdamın büyük ağırlığını hekimler oluşturuyor. Daha önce ilan edilen 85 bin kişilik istihdam yaklaşık 40 ayrı branşı içeriyor ve büyük çoğunluğunu Tıbbi Sekreterlik Bölümü oluşturuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi her polikliniğe, kayıt ve dokümantasyon işlemlerini yapması için bir tıbbi sekreter ataması planlandı. Bu durumun muayene sürelerini uzattığına dikkat çeken Caner, “Tıbbi sekreterlerimizin sayısının artmasıyla bu durumun ortadan kalkacağını umuyoruz. Yine benzer şekilde açıklanan yaklaşık 27 bin hekim atamasıyla da, hekim eksiği yaşanan hastanelerimizin önemli bir ihtiyacı giderilmeye çalışılacak” diye konuştu.