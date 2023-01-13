Ataşehir’de aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: Bir ölü

Gündem

Beş kriteri karşılayanla yola devam

AK Parti, milletvekili listeleri için ilk mesaiye başladı. Bu çerçevede 3, 4 ve 5 dönemdir Meclis’te bulunan isimler üzerinde çalışma yapılıyor. Bu vekillerin yeniden aday olarak gösterilmesi için 5 kriter öne çıkıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahada güçlü, oy potansiyeli yüksek, TBMM’de yük alabilecek, gönülleri kazanmış ve diğer partilerden de oy alabilecek mevcut milletvekilleriyle yola devam edilmesi ağırlıklı olarak görülüyor.