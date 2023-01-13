Gündem Ataşehirde aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı Bir ölü
İSTANBUL

Ataşehir’de aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: Bir ölü

Ataşehir’de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehir’de aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: Bir ölü
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Kozyatağı Mevkii, Edirne istikameti, Sahrayıcedit-Erenköy yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Berk Şahin’in kullandığı 10 BAT 91 plakalı lüks otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halindeki Sinan Altınzencir’in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı.

BERK ŞAHİN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Berk Şahin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan Şahin, Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Altınzencir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Ekibi’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu. Sağlık ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından önce yan yoldan kontrollü olarak açılan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü
FOTOĞRAF 12
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Kaza saat 04.00 sıralarında Kozyatağı Mevkii, Edirne istikameti, Sahrayıcedit-Erenköy yol ayrımında meydana geldi.
Title
İddiaya göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Berk Şahin’in kullandığı 10 BAT 91 plakalı lüks otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halindeki Sinan Altınzencir’in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı.
Title
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Berk Şahin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan Şahin, Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Title
Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Altınzencir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Ekibi’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Title
Kazanın ardından D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu. Sağlık ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından önce yan yoldan kontrollü olarak açılan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.
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Title
Title
Title
Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü
Ataşehir'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çocuk parkını ateşe verdiler: Polis şüphelileri arıyor
FOTOĞRAF 14
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Olay, saat 22.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sümbül Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi.
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Oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
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Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.
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Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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Edirnede, parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi
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Edirnede, parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi
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Edirnede, parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi
Title
Edirnede, parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi
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Title
Çocuk parkını ateşe verdiler: Polis şüphelileri arıyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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