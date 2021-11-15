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ESKİŞEHİR

Atık ayrıştırma tesisinde üzeri örtülü bebek cesedi bulunmuştu: DNA incelemesi başlatıldı

Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek cesedi için DNA incelemesi başlatıldı. Tesiste görev yapan çalışanlar, 12 Kasım'da akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulmuştu. Ayıklama bantı üzerinde göbek bağı kesilmiş ve üzeri örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Atık ayrıştırma tesisinde üzeri örtülü bebek cesedi bulunmuştu: DNA incelemesi başlatıldı
Atık ayrıştırma tesisinde üzeri örtülü bebek cesedi bulunmuştu.

Eskişehir'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi, DNA incelemesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYIKLAMA BANTI ÜZERİNDE BULUNDU


Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım'da akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bantı üzerinde göbek bağı kesilmiş ve üzeri örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.


BEBEĞİN ANNE VE BABASI ARANIYOR


Otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesi DNA tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin getirildiği çöp kamyonu ve toplama alanının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bebeğin anne ve babasının bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor.

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