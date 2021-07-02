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KONYA

Atıl arazinin geliri ihtiyaç sahiplerine ilaç olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki bin 500 dönüm araziyi üretime kazandırdı. Çomaklı Mahallesi’ndeki araziye ekilen yerli arpanın hasadını gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üründen elde edilecek gelirin sosyal desteklemede kullanılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Atıl arazinin geliri ihtiyaç sahiplerine ilaç olacak
Meram Çomaklı Mahallesi’ndeki arazide ekimi yapılan arpanın hasadını gerçekleştiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak için öncelikle arazilerin envanterini çıkardıklarını, ardından il sınırları içindeki tüm arazilerde ekim işlemi yaptıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki bin 500 dönüm araziyi üretime kazandırmak ve buradan elde edilecek geliri sosyal yardımda kullanmak üzere Türkiye’ye örnek bir çalışma yürütüyor.

ÖNCE ENVANTER ÇIKARILDI

  • Meram Çomaklı Mahallesi’ndeki arazide ekimi yapılan arpanın hasadını gerçekleştiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak için öncelikle arazilerin envanterini çıkardıklarını, ardından il sınırları içindeki tüm arazilerde ekim işlemi yaptıklarını söyledi.

Elde ettikleri ürünün tamamını sosyal yardımda kullanacaklarını, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşmaya, tarımda öncü olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Altay, “Çomaklı Mahallemizde ilk ekimi 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü tarafından geliştirilmiş ‘Larende arpa’ tohumunu kullandık. Ekim işlerini yaparken arazilerimizin hem hazırlanması hem gübrelenmesi hem de tohumun toprakla buluşturulması işlemlerinde bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Böylece çiftçilerimizi de sisteme dahil etmiş olduk” dedi.

SUSUZ ORTAMDA YETİŞTİRİLDİ

  • Çomaklı’da hasat yapılan 700 dönüm alandan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Altay şöyle devam etti: “Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yetiştirildi. Böylece inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk durumunda da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili bir Ar-Ge çalışması yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık şartlarından dolayı 200 kilogramlık bir rekolte beklentimiz var. Ürünler işlendikten sonra depoya sevk edeceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. Ticaret Borsamıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.”

TAMAMEN YERLİ TOHUM KULLANILDI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Özen, atıl durumda bulunan tarımsal alanlardaki üretim yapılmayan yerlerde ürün ektiklerini belirterek, “Burada da kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle yerli tohum kullandık. Çünkü mevsimsel olarak en kıraç ve kurak yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. Burada en kıraç yıllarda ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük” diye konuştu.

KURU TARIM DENEMESİ

  • Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın katkılarıyla burada kuru tarım denemesi yapıldı ve arpa ektik. Cenab-ı Allah ne kadar yağmur verdiyse o kadar oldu. Herhangi bir sulama yapılmadı. Çok güzel de verim alındı. Burası atıl bir araziydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle verimli arazilere dönüştürdük. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi’ndeki 700 dönüm arazinin yanı sıra Kulu ilçesinde de yine atıl durumda bulunan 800 dönüm arazide nohut ekimi yaparak bölgeyi ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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