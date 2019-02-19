Gündem Atla ulan deyip teşvik etmişti Cezanın gerekçesi açıklandı
İSTANBUL

Köprüde intihar eden kişiye atla ulan diyen kadına hapis cezası

'Atla ulan' deyip teşvik etmişti: Cezanın gerekçesi açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e "atla" diyerek tepki gösteren iki kadın, 3 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırılmıştı. Cezanın gerekçesini açıklayan hakim, Çetin'in intihardan vazgeçirilmek üzere olduğunu ancak sanıkların "atla ulan o.. çocuğu" demesi üzerine Çetin'in kendisini köprüden aşağıya attığını belirterek "intihara teşvik" suçunun sübuta erdiğini anlattı.

Haber Merkezi Diğer
Kadının 'Atla ulan' sözü üzerine adam köprüden atlamıştı.
Kadının 'Atla ulan' sözü üzerine adam köprüden atlamıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin köprü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen müzakereci polisler görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bu sırada şüpheliler Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) araçlarıyla köprüden geçerken Erol Çetin'e "Atlasana ulan" deyip tepki gösterdiler. Bunun üzerine Çetin kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında dava açıldı.

Şahıs ikna edilmek üzereydi

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal "intihara teşvik" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Kararının gerekçesini açıklayan hakim Gülseren Kaldırım, sanıkların olay tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ancak tanık Aydın Alişan tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçmesi konusunda ikna edilmek üzere olan Erol Çetin'e bulundukları araçtan ''atla ulan, o...çocuğu'' şeklinde sözler sarf ettiklerini belirtti.

İntihara teşvik oluşmuştur

Hakim, Erol Çetin'in bunun üzerine ''atla he'' şeklinde söz sarf edip kendisini köprüden aşağı attığını ve denize çarparak öldüğünü, sanıkların bu suretle "intihara teşvik" suçunu işlediklerinin toplanan deliller neticesinde sübuta erdiğini belirtti.

İntihar girişiminde 'atla' diyen kadınların cezası belli oldu
GÜNDEM
İntihar girişiminde 'atla' diyen kadınların cezası belli oldu
/**/
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahiplerinin ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
Honda'dan önemli Türkiye kararı

Honda'dan önemli Türkiye kararı

Avrupa'dan çekilme kararı alan Honda'nın takviminde Türkiye de var.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

​Türk Büyükelçi bugün başlayan uygulamayı açıkladı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.
Kar ve tipi uyarısı

Kar ve tipi uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gün boyu etkili olacak.
Kafasına silah dayadılar

Kafasına silah dayadılar

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, başına silah dayanıp ölümle tehdit edildi.
Bu faizle üretim zor

Bu faizle üretim zor

​İş dünyası da tüketiciler de yüksek faizlerden şikayetçi.
Yüzde 46'sıitirafçı oldu

Yüzde 46'sıitirafçı oldu

​Ankesör soruşturmasında 9 bin 352 kişi gözaltına alındı.
DSP, CHP’yi çökertti

DSP, CHP’yi çökertti

​DSP'nin, CHP-İP ittifakını böleceği ve 31 Mart'ın sürpriz partisi olacağı belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.