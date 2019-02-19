'Atla ulan' deyip teşvik etmişti: Cezanın gerekçesi açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin köprü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen müzakereci polisler görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bu sırada şüpheliler Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) araçlarıyla köprüden geçerken Erol Çetin'e "Atlasana ulan" deyip tepki gösterdiler. Bunun üzerine Çetin kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında dava açıldı.

Şahıs ikna edilmek üzereydi

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal "intihara teşvik" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararının gerekçesini açıklayan hakim Gülseren Kaldırım, sanıkların olay tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ancak tanık Aydın Alişan tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçmesi konusunda ikna edilmek üzere olan Erol Çetin'e bulundukları araçtan ''atla ulan, o...çocuğu'' şeklinde sözler sarf ettiklerini belirtti.

İntihara teşvik oluşmuştur

Hakim, Erol Çetin'in bunun üzerine ''atla he'' şeklinde söz sarf edip kendisini köprüden aşağı attığını ve denize çarparak öldüğünü, sanıkların bu suretle "intihara teşvik" suçunu işlediklerinin toplanan deliller neticesinde sübuta erdiğini belirtti.