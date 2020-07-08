Atlı zabıtalar denetimde: Sosyal mesafe uyarısı yaptılar

Kahramanmaraş’ta Elbistan Belediyesi, mesire alanları ile park ve bahçelerin denetiminde yararlanmak amacıyla atlı zabıta uygulaması başlattı. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Ceyhan Nehri’nin kaynağının bulunduğu Pınarbaşı Abdülhamit Han Mesire Alanı ile ilçedeki diğer mesire alanı, park ve bahçelerde motorize ekiplerin ulaşım sorunu yaşaması üzerine atlı zabıta ekibi kuruldu. İlk etapta eğitimlerini tamamlayan iki atlı zabıta personeli denetimlere başladı. Atlı zabıtalar, mesire alanları ile park ve bahçelerde zaman geçiren vatandaşlarca ilgiyle karşılandı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDILAR

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Doğan, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı sonucunda kurulan ekibin hayırlı olmasını dileyerek, “Mesire alanlarındaki sosyal mesafe denetimlerini de atlı zabıta ekibimizle yapıyoruz. Atlı zabıta denetimi uygulamamız vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı” dedi. Zabıta görevlisi Ali Yılmaz da atlarla yakından ilgilendiklerini, bakımlarını da kendilerinin yaptığını belirterek, bu şekilde denetimleri sürdürdüklerini söyledi. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlardan Havva Kale ise Elbistan için güzel bir hizmet olduğunu aktararak, ekiplerin sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti.