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İSTANBUL

Avcılar Belediyesi'nde sözleşme imzalandı: Grev sona erdi

Avcılar'da bin 187 belediye işçisi tarafından başlatılan grev bu sabaha karşı sözleşmenin imzalanması ile son buldu. İşçiler grevin sona ermesiyle birlikte ilçenin birçok noktasında biriken çöp yığınlarını sabaha kadar çalışarak topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avcılar Belediyesinde sözleşme imzalandı: Grev sona erdi
Avcılar Belediyesi'nde grev bitti

Avcılar Belediyesi ve işçileri temsil eden sendika arasında 3 aya yakın süren sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması sonrası 6 müdürlükteki 1187 işçi salı günü saat 08.00'den itibaren iş bıraktı. İlçede başta semt pazarları olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri çöplerle dolarken dün sabaha karşı taraflar uzlaşma sağladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Gün boyu süren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardından bugün saat 02.00'de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye-İş Sendikası yöneticileri ile masada sözleşmeyi imzaladı. Saat 22.30 sıralarında Çarşamba pazarının bulunduğu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik işçileri sendika yönetiminden gelen telefon üzerine temizlik çalışması başlattı.

SOKAKLAR ÇÖP YIĞININA DÖNMÜŞTÜ

Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık 3 saat önce ilçedeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taşan çöpler alınmaya başlandı. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Uzattığımız el sıkıldı. Avcılar'a, tüm işçilerimize hayırlı olsun. İstanbul ilçeleri arasında en iyi sözleşmelerden birini imzaladık" dedi

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
FOTOĞRAF 10
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İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.
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Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Zahide Bulut, tüm sokakların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu anlatarak, \"Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur.\" dedi.
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Bir başka ilçe sakini Ender Özen de çöplerin toplanmaması nedeniyle belediyeye tepki göstererek, \"Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerinden çıkmış. En az 10 kere belediyeye şikayette bulunduk ancak kimse ilgilenmiyor. Avcılar Belediyesi böyle.\" diye konuştu.
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- İşçilerin eylemi sürüyor

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi \"Bathonea Yapı AŞ\" adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaklaşık 4 ay anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev devam ediyor.
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Çalışma koşulları ve maaşlarının düzeltilmesini talep eden işçiler, görüşmeler olumlu sonlanıncaya kadar grevde kalacaklarını bildirdi.
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CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde işçilerin yaptığı grev nedeniyle ilçe sokakları çöp yığınlarıyla doldu. Belediyeye şikayette bulunduklarını ancak ilgilenen kimsenin olmadığını söyleyen mahalleli isyan etti.
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