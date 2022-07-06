Avcılar'da kablolarda peş peşe patlamalar korkuttu: Göz gözü görmüyordu

Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak’ta yapımı süren inşaatın önündeki elektrik panosunun yakınındaki kablolarda önceki gece kısa devre oluştu. Adeta havai fişek gösterisini andıran peş peşe patlamalar sokak sakinlerini korkuttu.

DHA

İlgili kurumlara haber verilmesine rağmen dakikalarca süren patlamaların doğal gaz hattına da zarar vermesinden endişe edildi.

DHA

Gelen itfaiye ekibi, akım kesilmediği için müdahalede bulunamadı. Elektrik kurumu görevlileri bir süre sonra gelerek akımı kesti. Bölgede hat onarım çalışmalarına başlandı.

DHA

Aynı sokakta oturan Sevgi Yorulmaz, patlamaları "Facia" olarak nitelendirirken, "Göz gözü görmüyordu. Duman ve alevler vardı. Her tarafı kapattım" dedi.